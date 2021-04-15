Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях

Об этом сообщили в Белом доме

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Это подтвердили в Белом доме. Как говорится в документе, введенные ограничения – это ответ на "продолжающееся разрушительное поведение России".

Как и сообщалось ранее, санкции касаются внешнего долга России. В частности, финансовым институтам США с 14 июня запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга.

Ограничения введены также в отношении не менее десятка российских компаний, занятых в технологическом секторе, и исследовательских центров.

Отдельно упоминаются Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление и Служба внешней разведки. Эти службы, по мнению Вашингтона, стоят за "самыми опасными и разрушительными в недавней истории" кибератаками – в том числе с использованием SolarWinds. Перечень ограничений опубликован на сайте Минфина США.

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