В Минпромторге объяснили рост цен на яйца

Всплеск в ведомстве считают "традиционным"

Согласно данным Росстата, с 6 по 12 апреля в среднем по стране яйца подорожали на 2,3%, неделей ранее - на 2,1%. С начала года рост цен составил 11,6%.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами.

"У нас Пасха близится, это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят. Мы ряд вещей предложили, в частности, сетям сделать", - отметил Кузнецов (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что речь в данном случае идет о механизмах саморегулирования.

Как уточнил директор департамента, из-за вспышек болезней птицы производство яиц сократилось, при этом не были сформированы переходящие запасы.

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