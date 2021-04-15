В Минпромторге объяснили рост цен на яйца

Всплеск в ведомстве считают "традиционным"
Согласно данным Росстата, с 6 по 12 апреля в среднем по стране яйца подорожали на 2,3%, неделей ранее - на 2,1%. С начала года рост цен составил 11,6%.
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами.
"У нас Пасха близится, это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят. Мы ряд вещей предложили, в частности, сетям сделать", - отметил Кузнецов (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что речь в данном случае идет о механизмах саморегулирования.
Как уточнил директор департамента, из-за вспышек болезней птицы производство яиц сократилось, при этом не были сформированы переходящие запасы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram