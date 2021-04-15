США объявили о высылке десяти российских дипломатов

Вашингтон назвал их сотрудниками спецслужб под прикрытием

США ввели новые санкции против России. Как и ожидалось, ограничительные меры коснулись российского госдолга. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно новым санкциям, финансовые учреждения США не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации, выпущенные Центральным банком, Минфином и ФНБ. Кроме того, под санкции попали 26 российских граждан и шесть компаний.

Также США объявили о высылке из страны десяти российских дипломатов. В Вашингтоне заявили, что они являются сотрудниками спецслужб под прикрытием.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции незаконными и заявил, что они не останутся без ответа. Кроме того, введение очередных ограничений не поспособствует встрече Владимира Путина и Джо Байдена, о которой просил американский лидер.

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