В столице заработал единый Координационный центр стационарного соцобслуживания

Специалисты помогут решить все интересующие вопросы

В Москве начал работать единый Координационный центр стационарного социального обслуживания. Подробности о нем рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Достаточно знать всего один телефонный номер, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты перечислят все необходимые документы для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в соцучреждение, подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи. С их помощью можно и связаться с родственниками, которые уже проживают в интернате.

Ракова отметила, что ежегодно в департамент труда и социальной защиты населения поступает не менее трех тысяч обращений от москвичей по вопросам деятельности городских домов-интернатов для взрослых, в том числе по предоставлению информации о статусе рассматриваемых документов. Благодаря Координационному центру можно будет ускорить коммуникацию городских домов-интернатов с организациями городского здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями соцзащиты. При этом порядок получения социальной помощи в городе не изменится, подчеркнула вице-мэр.

В октябре 2020 года в столице открылась горячая линия психологической поддержки "Мы рядом". Изначально операторы помогали сотрудникам и подопечным социальных учреждений справиться с переживаниями и ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией. Сейчас горячая линия продолжает работу в рамках Координационного центра, оказывая психологическую поддержку работникам, жителям домов-интернатов, а также их близким. Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram