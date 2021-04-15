Эксперты озвучили средний размер потребкредита в России

Показатель заметно увеличился

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, в марте 2021 года средний размер выданного потребительского кредита в России составил 282,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го показатель увеличился на 22,2%.

"Увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию", - приводит ТАСС слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Самый большой средний размер потребкредитов зафиксирован в Москве (565,8 тысячи рублей), наибольший рост регистрируют в Приморском крае (+48,9%), а также Иркутской (+40,8%) и Омской (+35,9%) областях.

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