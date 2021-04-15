В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Санкции не повлияют на работу российских военных компаний

Новые американские санкции против российских военных компаний вызваны попытками Вашингтона оспорить российское преимущество в оборонной сфере. Такое мнение высказал РИА Новости в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, "наши компании даже не заметят эти санкции". Ранее Джабаров заявлял, что от санкций против суверенного долга России серьезно пострадает и американская экономика.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Они касаются внешнего долга нашей страны. В частности, финансовым институтам США с 14 июня запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга. Ограничения также введены в отношении ряда российских компаний.

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