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В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

15:39
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Санкции не повлияют на работу российских военных компаний

Новые американские санкции против российских военных компаний вызваны попытками Вашингтона оспорить российское преимущество в оборонной сфере. Такое мнение высказал РИА Новости в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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По словам сенатора, "наши компании даже не заметят эти санкции". Ранее Джабаров заявлял, что от санкций против суверенного долга России серьезно пострадает и американская экономика.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Они касаются внешнего долга нашей страны. В частности, финансовым институтам США с 14 июня запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга. Ограничения также введены в отношении ряда российских компаний.

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