Скворцова заявила об испытаниях вакцины от COVID-19 с 17-летним иммунитетом

Препарат создан на новой технологической платформе
Вакцину от коронавируса нового поколения, которая дает пациенту стойкий иммунитет на протяжении 17 лет, создало российское Федеральное медико-биологическое агентство. Доклинические испытания препарата завершатся в июне, клинические испытания начнутся в июле, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле - выйти на 1-2 фазу клинических испытаний", - сказала Скворцова журналистам. Она подчеркнула, что препарат создан на новой технологической основе.
На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", напоминает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram