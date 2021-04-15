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Скворцова заявила об испытаниях вакцины от COVID-19 с 17-летним иммунитетом

15:50
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Препарат создан на новой технологической платформе

Вакцину от коронавируса нового поколения, которая дает пациенту стойкий иммунитет на протяжении 17 лет, создало российское Федеральное медико-биологическое агентство. Доклинические испытания препарата завершатся в июне, клинические испытания начнутся в июле, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Скворцова объяснила, как избежать третьей волны COVID-19

"В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле - выйти на 1-2 фазу клинических испытаний", - сказала Скворцова журналистам. Она подчеркнула, что препарат создан на новой технологической основе.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", напоминает "Интерфакс".

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