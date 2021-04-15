В НАТО поддержали новые санкции США против России

С обвинениями в адрес Москвы в Североатлантическом альянсе согласны

После введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций с комментарием по поводу ситуации выступило НАТО.

"Союзники по НАТО поддерживают США и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России", - сказано в опубликованном на сайте Североатлантического альянса заявлении.

Там также указано, что предпринимаются индивидуальные и коллективные действия по укреплению безопасности союза. С обвинениями в адрес России в НАТО согласны, подчеркивается в тексте.

Ограничительные меры Вашингтона касаются внешнего долга России. С 14 июня финансовым институтам США запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга. Кроме того, Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы.

Вместе с тем ограничения затрагивают восемь физических и юридических лиц, связанных с Крымом. Штаты к тому же высылают 10 работающих в посольстве России в Вашингтоне дипломатов.

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