Мобильные пункты вакцинации добираются в самые труднодоступные районы

В российских регионах продолжается массовая прививочная кампания

В целях предупреждения новой волны заболевания усилены противоэпидемические меры для приезжающих из-за границы. Теперь тест на ковид необходимо сделать в течение трех дней не только пассажирам авиарейсов, но и путешественникам, выбравшим любой другой вид транспорта.

Один из самых необычных маршрутов для выездной медицинской бригады. В отдаленные села Рязанской области, отрезанные сейчас от "большой земли" из-за разлившей реки Оки, вакцину везут на спасательном катере. Достигнув берега, путь продолжают на автомобиле. Все это время препарат против коронавируса в сумке-холодильнике. Перед процедурным кабинетом – очередь, местные жители записывались заранее.

Отметку в миллион человек, уже сделавших прививку, превысили в столице. А полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч человек. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Почти половина привившихся - это люди старше 60, которые входят в группу риска.

"Впереди лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, давайте не будем откладывать вакцинацию", - заявил Собянин.

Для тех, кто только-только отдохнул за рубежом, с сегодняшнего дня меняются правила возвращения. Всем, кто приехал в Россию любым видом транспорта, а не только самолетом, как было ранее, предписано выполнить несколько несложных шагов. Во-первых, заполнить анкету на портале "Госуслуги", затем в течение трех дней сдать ПЦР-тест. Не выходить из дома, пока не будет получен результат - его данные загрузить на сайт "Госуслуги". Также с 15 апреля вступают в силу ограничения на полеты из России в Турцию и Танзанию – они действуют до 1 июня. Сохранятся лишь два регулярных рейса Москва – Стамбул и Стамбул – Москва. С утра возле офиса "Турецких авиалиний" выстроилась очередь. Часть людей хотела оформить возврат денег, другие – изменить дату вылета.

При этом туристы, купившие организованные туры и находящиеся сейчас в Турции, смогут продолжить отдых согласно путевке и вернуться на родину в запланированные даты.

По данным Ростуризма, в период с 15 мая по 1 июня путевки в Турцию забронировали 533 тысячи россиян. Те, кому пришлось отменить уже запланированный отдых за рубежом, смогут вернуть деньги. В четверг премьер Михаил Мишустин продлил до конца года возможность использовать средства фондов персональной ответственности туроператоров для выплат за несостоявшиеся из-за пандемии туры.

"Туристы могут без доплаты перенести сроки поездки в Турцию и Танзанию либо на выделенные даты этого года, либо на следующий год. Если туристы по старым турам 20-го года не воспользуются путешествием в этом году, они после 1 января могут получить полный возврат плюс процент ставки рефинансирования за использование денег - так решено в этом указе", - рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Российские власти подчеркивают: решение ограничить турпоток за рубеж принято из эпидемиологических соображений. Правительство Турции признает: страна переживает самый тяжелый период пандемии. Каждый день обновляется антирекорд по числу заболевших – накануне диагноз ковид был установлен у почти 63-х тысяч человек, все чаще у пациентов выявляются новые более опасные штаммы вируса.

Местные власти вводят ограничения. Так, комендантский час продлен, закрыты междугородное автобусное сообщение. А кафе и рестораны работают только на вынос.

Егор Киселёв, Наталья Тарасова, Дина Самохина, "ТВ Центр".

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