Эксперты оценили последствия новых санкций США

Эффективность введенных Белым домом ограничительных мер - под вопросом

Президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они касаются как отдельных лиц, так и организаций. Ограничения затронут и финансовую сферу. Кроме того, из Вашингтона высылают 10 наших дипломатов. И всё это происходит на фоне предложения самого Байдена провести встречу с российским лидером, которое он лично озвучил Владимиру Путину буквально во вторник.

Ожесточенные споры о том, какими будут новые санкции Вашингтона, в администрации Байдена, по данным прессы, шли до последнего. В итоге - основной удар наносят по финансовому сектору. Указом президента США американским банкам запрещается инвестировать в российские гособлигации.

"Министерство финансов США издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в первичном размещении рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов; также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях и другой валюте. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости", - сообщает Белый дом.

Кроме того, Штаты высылают 10 дипломатов из нашего посольства в Вашингтоне. А американский Минфин вводит санкции против трех десятков российских организаций и физических лиц. В качестве объяснений уже давно затертое: вмешательство в американские выборы. Каких-либо доказательств которого США так и не смогли представить. Плюс, обвинения во взломе программного обеспечения компании SolarWinds и якобы имевшие место попытки сговора с афганскими талибами: чтобы те нападали на сотрудников американской миссии в Афганистане. Фактов, подтверждающих подобное, тоже, разумеется, нет.

Но их Вашингтону и не нужно. О намерении ввести новые санкции против России Джо Байден говорил еще до своего официального вступления в должность. Так что сюрпризом для Москвы это не стало. Хотя, конечно, логика американского президента удивляет: во вторник - позвонить с предложением о встрече, в четверг - объявить о новых ограничительных мерах.

"Конечно, не хотелось бы всё-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад". Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и, в любом случае, действует принцип взаимности в этом деле - взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И ведь в разговоре с российским президентом его американский коллега говорил о желании наладить стабильные отношения с Москвой. На сайте Белого дома и объявление санкций начинают в примирительном тоне: "Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединённые Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять - публично и в частном порядке - что мы будем защищать наши национальные интересы и заставим понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда".

Вот только, подчеркнули в российском МИД, эта "защита национальных интересов" больше выглядит как попытка агрессивно отстоять свою позицию мирового гегемона.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки", - заявила Мария Захарова.

При этом, говорят эксперты, эффективность введенных Белым домом мер - под вопросом. Основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Доля иностранных инвесторов здесь в целом составляет около 20 процентов. А на мартовских аукционах не превышала 10. Так что российская экономика от таких запретов вряд ли пострадает. Куда чувствительнее санкции будут для самого американского бизнеса.

В азарте США уже было направили в Черное море свои эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт". Однако, по данным прессы, после разговора Путина и Байдена корабли все-таки сменили курс и ушли в другом направлении. Решат ли США все-таки свернуть с курса санкционного давления - пока непонятно. Москва оставляет за собой право на жесткий и пропорциональный ответ. Все-таки мир уже давно стал многополярным. Нравится это кому-то или нет.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram