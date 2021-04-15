На Урале объявили траур по погибшим при пожаре детям

Подробности трагедии

Трагедия в Свердловской области. Минувший ночью в селе Бызово дотла сгорел деревянный дом, в котором проживала многодетная семья. Огонь распространялся мгновенно. Родители смогли спасти только двоих детей. Их с ожогами госпитализировали в больницу. Пятеро малышей погибли. На территории Горноуральского городского округа объявлен траур.

Этот жуткий пожар в селе Бызово под Нижним Тагилом начался ночью. Старый деревянный дом, где жила многодетная семья, огонь уничтожил почти моментально. Когда на место прибыли пожарные, уже обрушилась кровля, сообщает "ТВ Центр".

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в течение семи минут. По прибытию огнеборцев деревянный одноэтажный дом был полностью охвачен пламенем. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно из здания эвакуировались четыре человека", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.

Из семи детей родители успели спасти только двоих. Девочку, которой всего несколько месяцев, и четырехлетнего мальчика. Они получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены сначала в больницу под Нижним Тагилом, а потом - вертолетом - в ожоговый центр Екатеринбурга.

Дом сгорел полностью. Во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела пятерых детей - выбраться из огненной ловушки у них не было шансов. Самый младший - близнец спасенной девочки. А самой старшей было восемь лет. Причина пожара сейчас устанавливается, не исключено, что виной всему - неисправная электропроводка. На месте работает Следственный комитет. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Про семью соседи говорят - жили небогато, но дружно. У 30-летней Тамары Щербининой было семеро детей. От разных отцов. Один погиб, другой отбывает наказание. А нынешний гражданский муж, отец близнецов, работал на местной пилораме. Одно время семья состояла на учете в полиции. Но в последнее время проблем с ними не возникало. И всех детей, утверждают соседи, Тамара любила. На территории Горноуральского городского округа объявили траур по погибшим.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram