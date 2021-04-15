МИД: ответ России на санкции США будет неотвратимым

В ведомство вызван американский посол

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала введение Соединенными Штатами новых антироссийских ограничительных мер, передает ТАСС.

О санкциях стало известно в четверг днем. Под них попали 16 организаций и 16 физических лиц, которых в США считают причастными к якобы имевшим место вмешательствам в американские выборы. Также ограничения затрагивают связанных с Крымом восемь физических и юридических лиц. Кроме того, с 14 июня финансовым институтам США запрещается участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга. Из Вашингтона будут высланы 10 российских дипломатов.

Захарова подчеркнула, что избранный Штатами санкционный курс не отвечает интересам народов стран. По словам спикера внешнеполитического ведомства, действия администрации Джо Байдена не свидетельствуют о заинтересованности Вашингтона в нормализации отношений.

Ответ на рестрикции со стороны Москвы будет неотвратимым, продолжила Захарова. Она добавила, что в МИД вызван американский посол и разговор "будет тяжелым".

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки", - заключила спикер.

Ранее ситуацию прокомментировали в Совете Федерации. Зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что новые американские санкции вызваны попытками Вашингтона оспорить российское преимущество в оборонной сфере, а из-за ограничений против суверенного долга России серьезно пострадает и американская экономика.

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