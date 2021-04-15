В Северной Корее с размахом отмечают 109-летие со дня рождения Ким Ир Сена

На улицах городов - массовые гуляния, традиционные танцы, концерты и митинги

Северная Корея отмечает важнейший государственный праздник - День Солнца. Он посвящён основателю государства - Ким Ир Сену. Корейцы празднуют его 109-й день рождения.

В столице - Пхеньяне - состоялось традиционное возложение цветов у подножья монумента вождю. С раннего утра граждане приходят к мемориальному комплексу целыми семьями. Торжественные мероприятия проходят по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

Прошлой весной праздничная программа была сокращена из-за пандемии. Однако в этом году вернулся прежний размах массовых мероприятий. Пхеньян хочет показать, что ему удалось предотвратить попадание в страну и распространение коронавирусной инфекции.

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