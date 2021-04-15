ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о сокращении бюрократических процедур при реализации инициатив

18:13
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Во время пандемии огромное количество проблем обострилось, отметил мэр Москвы

Абсурдные нормы и бессмысленные процедуры, которые изматывают и унижают граждан, надо убирать. В четверг об этом заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, которое прошло в онлайн-формате.

Обсуждалось повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты. Комплекс направленных на это мер разработан в рамках реализуемой сегодня Национальной социальной инициативы, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул: людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно. При этом специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не должны сталкиваться с трудностями. Поэтому, считает Владимир Путин, необходимо организовать дело так, чтобы, к примеру, врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли своё время и внимание людям.

Владимир Путин особо подчеркнул, что все предложения, прозвучавшие на совместном заседании, будут учтены при подготовке предстоящего Послания Федеральному собранию и лягут в основу действий по такому важнейшему направлению, как социальная политика.

О том, как ведется работа в этой сфере в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он, в частности, отметил, что пандемия заставила свести к минимуму разного рода бюрократические процедуры в ходе реализации инициатив и новых проектов.

"Во время пандемии огромное количество проблем - они просто обострились. И мы вынуждены были их быстрее решать, чем в обычное время. Это взаимодействие между федеральными, региональными, местными системами управления. Это взаимодействие между здравоохранением, образованием, социальной защитой, коммунальной сферой, ЖКХ и даже правоохранительными структурами. Это, конечно, и создание модели, когда необходимо вести конкретного человека -  от теста ПЦР до выписки лекарств и конкретных лабораторных исследований, и так далее. И оказание социальной помощи. Несмотря на все сложности, которые мы испытывали в последнее время в Москве, мы ввели целый ряд интересных новых сервисов по клиенториентированности, персональному подходу", - рассказал Собянин.

"Спасибо большое. Да, действительно, в Москве очень много сделано за последние годы в этой сфере", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Отделение МФЦ
Отделение МФЦ
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Поликлиника
Поликлиника
Владимир Путин проводит заседание
Владимир Путин проводит заседание
Детский сад
Детский сад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.