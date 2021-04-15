Собянин рассказал о сокращении бюрократических процедур при реализации инициатив

Во время пандемии огромное количество проблем обострилось, отметил мэр Москвы

Абсурдные нормы и бессмысленные процедуры, которые изматывают и унижают граждан, надо убирать. В четверг об этом заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, которое прошло в онлайн-формате.

Обсуждалось повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты. Комплекс направленных на это мер разработан в рамках реализуемой сегодня Национальной социальной инициативы, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул: людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно. При этом специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не должны сталкиваться с трудностями. Поэтому, считает Владимир Путин, необходимо организовать дело так, чтобы, к примеру, врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли своё время и внимание людям.

Владимир Путин особо подчеркнул, что все предложения, прозвучавшие на совместном заседании, будут учтены при подготовке предстоящего Послания Федеральному собранию и лягут в основу действий по такому важнейшему направлению, как социальная политика.

О том, как ведется работа в этой сфере в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он, в частности, отметил, что пандемия заставила свести к минимуму разного рода бюрократические процедуры в ходе реализации инициатив и новых проектов.

"Во время пандемии огромное количество проблем - они просто обострились. И мы вынуждены были их быстрее решать, чем в обычное время. Это взаимодействие между федеральными, региональными, местными системами управления. Это взаимодействие между здравоохранением, образованием, социальной защитой, коммунальной сферой, ЖКХ и даже правоохранительными структурами. Это, конечно, и создание модели, когда необходимо вести конкретного человека - от теста ПЦР до выписки лекарств и конкретных лабораторных исследований, и так далее. И оказание социальной помощи. Несмотря на все сложности, которые мы испытывали в последнее время в Москве, мы ввели целый ряд интересных новых сервисов по клиенториентированности, персональному подходу", - рассказал Собянин.

"Спасибо большое. Да, действительно, в Москве очень много сделано за последние годы в этой сфере", - сказал Путин.

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