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В Госдепе заявили о поиске пути для сотрудничества с Россией

16:20
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Новые санкции там при этом считают вполне обоснованными

В четверг Соединенные Штаты ввели против России новые санкции. Они касаются физических лиц и организаций, причастных к якобы имевшему место вмешательству Москвы в американские выборы. Кроме того, Вашингтон запрещает своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Минфином или Центробанком после 14 июня 2021 года.
МИД: ответ России на санкции США будет неотвратимым

Вскоре с заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы будем действовать уверенно при ответе на российские действия, которые причиняют вред нам, нашим союзникам и партнерам", - сказал он (цитата по ТАСС).

При этом глава Госдепа добавил, что Штаты будут искать возможности для сотрудничества с Россией там, "где это возможно", чтобы выстраивать стабильные и предсказуемые отношения.

Вместе с тем помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заметил, что Джо Байден предупреждал Владимира Путина о возможности новых рестрикций "в случае осложнения ситуации на Украине".

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