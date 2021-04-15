Захарова указала на нежелание Киева мирно решать конфликт в Донбассе

Позиция Украины далека от конструктивной

В ходе брифинга с журналистами официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отсутствие желания Киева добиваться урегулирования конфликта в Донбассе мирными дипломатическими средствами подтверждается раз за разом.

"Вопросы эскалации обстановки обсуждались на заседании контактной группы, ее подгрупп, они прошли 13 и 14 апреля. К сожалению, из-за неконструктивной позиции украинской делегации они вновь закончились безрезультатно", - уточнила спикер внешнеполитического ведомства, которую цитирует РИА "Новости".

Захарова подчеркнула: Москва призывает Германию и Францию прекратить пропагандистские кампании вокруг перемещения российских войск. Сосредоточиться необходимо на том, чтобы принудить Киев к выполнению Минских соглашений.

Кроме того, представитель МИД обратила внимание на то, что полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем существенно участились, НАТО нагнетает обстановку вокруг Украины своими провокационными действиями.

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