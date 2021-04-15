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Путин назвал справедливыми претензии к социальной сфере

16:50
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Но это не только российская проблема

В ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин заявил, что претензии граждан к работе социальной сферы в стране справедливы. Это касается, в частности, систем образования и здравоохранения.
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"Но если вы посмотрите социологические опросы в ведущих странах, скажем, Европейского союза - [там] то же самое, те же самые показатели, поверьте мне, посмотрите, это же открытые данные", - приводит слова главы государства ТАСС.

Ориентироваться Путин призвал в первую очередь на запросы собственных граждан, ведь от региона к региону ситуация отличается.

Как отметил российский лидер, сложно разобраться, к примеру, в ключевых показателях работы центров занятости. Люди, подчеркнул президент, должны видеть простые и понятные цифры - сколько человек через конкретный центр получили работу, сколько удовлетворены оказанной услугой.

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