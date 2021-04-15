Путин призвал чиновников "ножками пройти"

Чтобы контролировать ситуацию в социальной сфере

Президент России Владимир Путин выступил на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Глава государства обратил внимание на существующие проблемы и недочеты в организации деятельности социальной сферы и призвал чиновников лично контролировать ситуацию на местах, пишет РИА "Новости".

"Конечно, лично каждому не нужно ножками ходить смотреть, как запись осуществляется в школу, детский сад или как идет процедура соответствующая в поликлинике или в больнице. Но это не мешает сделать вашим доверенным лицам", - обратился глава государства к АСИ.

Вместе с тем президент подчеркнул, что необходимо понимать, с какими конкретными проблемами сталкивается человек и какими способами они могут быть решены.

В ходе того же заседания Путин заявил, что претензии граждан к работе социальной сферы в стране справедливы - это касается, в частности, систем образования и здравоохранения. Ориентироваться российский лидер призвал в первую очередь на запросы граждан.

Главная цель развития страны - улучшение качества жизни людей, напомнил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram