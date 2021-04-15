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США назвали саммит Путина и Байдена "жизненно важным"

17:24
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Штаты хотя остановить эскалацию, но продолжают вводить санкции

Администрация президента Соединенных Штатов провела в четверг специальный брифинг для журналистов, в ходе которого заявила, что Джо Байден и Владимир Путин обязательно должны встретиться.

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"Мы считаем, что в ближайшие месяцы будет жизненно важно для двух лидеров встретиться и обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений", - приводит слова представителя администрации ТАСС.

Тот добавил, что Москве и Вашингтону необходимо "остановить какой-либо цикл эскалации".

Во вторник по инициативе американской стороны между президентами России и США состоялся телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что Байден выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений и предложил Путину встретиться лично в третьей стране. В Белом доме беседу назвали конструктивной.

В четверг Штаты ввели новые антироссийские санкции. Под них попали 16 организаций и 16 физических лиц, которых в США считают причастными к якобы имевшим место вмешательствам в американские выборы. Кроме того, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях рублевого и нерублевого российского долга.

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