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Депутат Мосгордумы Гусева: в Южном Бутове решена проблема очередного долгостроя

17:33
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Объект незавершенного строительства на улице Брусилова введен в эксплуатацию

В московском районе Южное Бутово решена проблема очередного долгостроя – речь идет о незавершенном здании блока начальных классов на улице Брусилова. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По словам парламентария, корпус-трансформер уже введен в эксплуатацию и в сентябре откроет свои двери для детей. "Архитекторы предусмотрели множество вариантов: здание спроектировано таким образом, чтобы в короткие сроки аудитории можно было оборудовать в соответствии с возрастом детей", - рассказала Людмила Гусева.

Таким образом, отметила депутат, формат школы-трансформера позволяет расширить возможности использования здания для нужд жителей района.

"Учебные классы легко превращаются в группы, столовая может стать музыкальным залом, а помещения библиотеки можно использовать как для занятий на компьютерах, так и для уроков хореографии", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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