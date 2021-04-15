Володин назвал новые санкции США предсказуемыми

Штаты наказывают себя сами и ходят по кругу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на введенные Соединенными Штатами новые санкции в отношении России. Он написал у себя в Telegram, что Вашингтон пытается за счет других государств решить собственные проблемы.

"Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран", - говорится в посте председателя нижней палаты парламента.

Володин добавил, что арсенал обвинений американцев себя уже исчерпал, Штаты наказывают себя сами и ходят по кругу.

Спикер добавил, что если бы США были умнее, они бы занялись решением проблем глобальной безопасности, эта повестка могла бы служить поводом для объединения перед общими вызовами.

"Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач", - констатировал Володин.

О новых ограничительных мерах стало известно в четверг. Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года. Также санкции касаются 16 организаций и 16 физических лиц, которых подозревают в приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы. Еще шесть технологических компаний попали под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России. Из США при этом будут высланы 10 российских дипломатов.

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