ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин назвал новые санкции США предсказуемыми

17:49
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Штаты наказывают себя сами и ходят по кругу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на введенные Соединенными Штатами новые санкции в отношении России. Он написал у себя в Telegram, что Вашингтон пытается за счет других государств решить собственные проблемы.
МИД: ответ России на санкции США будет неотвратимым

"Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран", - говорится в посте председателя нижней палаты парламента.

Володин добавил, что арсенал обвинений американцев себя уже исчерпал, Штаты наказывают себя сами и ходят по кругу.

Спикер добавил, что если бы США были умнее, они бы занялись решением проблем глобальной безопасности, эта повестка могла бы служить поводом для объединения перед общими вызовами.

"Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач", - констатировал Володин.

О новых ограничительных мерах стало известно в четверг. Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года. Также санкции касаются 16 организаций и 16 физических лиц, которых подозревают в приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы. Еще шесть технологических компаний попали под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России. Из США при этом будут высланы 10 российских дипломатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин на заседании Госдумы
Вячеслав Володин на заседании Госдумы
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.