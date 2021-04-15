Меркель, Макрон и Зеленский обсудят Россию

Переговоры состоятся в Париже 16 апреля

В четверг Agence France-Presse сообщило со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что одной из тем обсуждения в ходе пятничных переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель станут отношения с Россией.

"Президент Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, и они пообщаются с госпожой Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи", - уточнил собеседник агентства.

Ранее от официальных источников стало известно, что в Париже Зеленский хочет обсудить ситуацию в Донбассе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Францию и Германию прекратить пропагандистские кампании относительно российских мероприятий по боевой подготовке, так как они никому не угрожают.

Обострение в Донбассе продолжается с конца февраля, на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram