Мишустин провел переговоры с премьером Ливана

Что обсуждалось?

Поставку российской вакцины от коронавируса Владимир Путин в четверг обсудил в телефонном разговоре с назначенным премьером Ливана Саадом Харири. Он также проинформировал Владимира Путина о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, формировании нового правительства и преодолении экономического кризиса. Были затронуты и некоторые темы двустороннего сотрудничества, передает "ТВ Центр".

Более подробно эти вопросы Саад Харири, находящийся с визитом в Москве, обсудил с главой российского кабинета министров. Михаил Мишустин отметил, что Россия готова придать новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству с Ливаном и наращивать взаимный товарооборот.

Российский премьер высоко оценил принципиальный подход Харири в пользу развития дружественных российско-ливанских отношений и напомнил, что Россия одной из первых признала независимость Ливана и последовательно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности ливанского государства.

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