Россия продлила запрет полетов в Великобританию

Он действует с конца декабря

В четверг ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации сообщил, что Россия продлевает приостановку полетов в Великобританию до 1 июня. Эту же информацию передал РИА "Новости" источник.

"С 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией", - сказано в телеграмме.

Приостановлено авиасообщение с Великобританией было 22 декабря 2020 года, когда окончательно подтвердилось, что на территории Соединенного Королевства выявили новый штамм коронавируса.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал новую мутацию более смертельной. Согласно статистике, которую привел политик, из тысячи инфицированных при заражении новым штаммом умирают 13-14 человек.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что разработанные в стране вакцины эффективны против разнообразных мутаций.

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