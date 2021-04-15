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Ростуризм назвал число россиян в Турции

18:41
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Речь о путешественниках по линии туроператоров

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что по линии туроператоров в Турции сейчас находятся около 50 тысяч российских туристов.

"В Танзании - около 4 тысяч. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - приводит слова Догузовой ТАСС.

Она добавила, что в Турции и Танзании сейчас находятся еще около 50 тысяч самостоятельных путешественников. В это число могут также попадать те, кто вылетел в третьи страны через Стамбул.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, которая там сложилась. Чартерное и регулярное сообщение прекращается с 15 апреля по 1 июня. Будут сохранены лишь два рейса в неделю.

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