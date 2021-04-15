Сто пять минут, которые потрясли мир и московский парк "Дружба"

Акция привлекла к себе большое внимание
В столичном парке "Дружба" активисты движения "Москвичи москвичам" провели флешмоб в рамках 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.
Там в 10:55 (именно в это время на Землю совершил посадку космический корабль "Восток-1") участники флешмоба подняли вверх портрет первого космонавта.
Акция привлекла к себе внимание горожан. Многие посетители парка сделали фотографии вместе с ее участниками.
Куратором движения "Москвичи москвичам" является депутат Госдумы Ирина Белых.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram