Сто пять минут, которые потрясли мир и московский парк "Дружба"

Акция привлекла к себе большое внимание

В столичном парке "Дружба" активисты движения "Москвичи москвичам" провели флешмоб в рамках 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Там в 10:55 (именно в это время на Землю совершил посадку космический корабль "Восток-1") участники флешмоба подняли вверх портрет первого космонавта.

Акция привлекла к себе внимание горожан. Многие посетители парка сделали фотографии вместе с ее участниками.

Куратором движения "Москвичи москвичам" является депутат Госдумы Ирина Белых.

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