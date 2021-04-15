Еще одна страна заявила о готовности принять саммит Путина и Байдена

С предложением о личной встрече выступил глава Белого дома

Официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Элиза Рагги сообщила, что ее страна готова стать площадкой для встречи президентов России и Соединенных Штатов.

"Швейцария готова предоставить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации конференций или встреч", - приводит слова Рагги РИА "Новости".

Более подробную информацию она предоставить отказалась, сославшись на соображения конфиденциальности.

Во вторник по инициативе американской стороны между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что глава Белого дома выразил заинтересованность в нормализации российско-американских отношений и предложил Путину встретиться лично в третьей стране.

Согласно последним данным, пройти саммит может также в Финляндии или Австрии.

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