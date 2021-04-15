Росстат оценил задолженность по зарплатам в России

Ранее Владимир Путин отметил, что критической ситуации удалось избежать
На 1 марта 2021 года задолженность в России по заработной плате составила 1 миллиард 730,2 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Уточняется, что на образовавшиеся в 2021 году долги приходится 328,3 миллиона рублей, в прошлом - 507,7 миллиона.
На работников обрабатывающих производств приходится 38,3% долгов, еще 21,3% - на строительство, 12,4% - на добычу полезных ископаемых.
Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты зарплат.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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