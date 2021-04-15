Зеленский назвал обстановку в Донбассе контролируемой

Завтра президент Украины обсудит эту тему с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он отметил, что самым главным вопросом для обсуждения был Донбасс.

"Детали я не могу рассказать, но ситуация в Донбассе сегодня контролируемая", - сказал глава государства в эфире канала "Украина-24".

В пятницу, 16 апреля, Зеленский отправится в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Последняя примет участие в переговорах по видеосвязи. Уже известно, что ситуация на юго-востоке Украины станет одной из главных тем беседы.

Обострение в Донбассе продолжается с конца февраля, на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram