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Зеленский назвал обстановку в Донбассе контролируемой

19:39
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Завтра президент Украины обсудит эту тему с Макроном и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он отметил, что самым главным вопросом для обсуждения был Донбасс.

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"Детали я не могу рассказать, но ситуация в Донбассе сегодня контролируемая", - сказал глава государства в эфире канала "Украина-24".

В пятницу, 16 апреля, Зеленский отправится в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Последняя примет участие в переговорах по видеосвязи. Уже известно, что ситуация на юго-востоке Украины станет одной из главных тем беседы.

Обострение в Донбассе продолжается с конца февраля, на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

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