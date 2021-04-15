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Российских послов вызвали в МИД Британии и Польши

20:03
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Всё из-за приписываемого Москве "враждебного поведения"

В четверг стало известно, что министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина. Практически сразу после появления этой информации была распространена новость о том, что МИД Польши вызывает российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Об этом пишет РИА "Новости".
МИД: ответ России на санкции США будет неотвратимым

Уточняется, что действия Британии связаны с "глубокой обеспокоенностью в связи с враждебной линией поведения России". Речь, в частности, идет о приписываемых Москве кибератаках.

Что касается вызова Андреева, в качестве причин называется ситуация на восточной границе Украины.

Ранее новые антироссийские санкции ввели Соединенные Штаты. Под них попали 16 организаций и 16 физических лиц, которых в США считают причастными к якобы имевшим место вмешательствам в американские выборы.

Кроме того, Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года. Еще шесть технологических компаний попали под санкции за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России.

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