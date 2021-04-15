Украинский суд арестовал 12 российских самолетов

Потому что они летали через симферопольский аэропорт

Входящая в систему Генпрокуратуры Украины прокуратура Крыма и Севастополя сообщила в Facebook об аресте украинским судом 12-ти пассажирских самолетов российской авиакомпании.

В качестве обоснования приводится следующее: с 2019 года эти самолеты (Boeing и Airbus) использовались для перевозки пассажиров через симферопольский аэропорт, что нарушает украинское законодательство.

"Осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями на временно оккупированную территорию Крыма рассматривается как нарушение норм международного права", - добавили в прокуратуре.

Всего Украина с 2014 года заочно "наложила аресты" примерно на 200 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих пассажирские авиаперевозки в Крым.

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