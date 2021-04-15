Путин потребовал избавиться от абсурдных норм в социальной сфере

Людям важно получить помощь качественно и своевременно, отметил президент

Абсурдные нормы и бессмысленные процедуры, которые изматывают и унижают граждан, надо убирать. В четверг об этом заявил Владимир Путин на совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, которое прошло в онлайн формате. Обсуждали повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Понятно, просто и доступно - только так должны работать социальные сервисы в России. И не важно, за какой именно услугой обращается человек - отправить ребенка в садик, записаться к врачу или получить пособие.

"Людей не волнуют технические административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно и при этом, чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями. Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, подчас даже унижает людей", - отметил Путин.

Многое сделано. Например, в Новгородской области срок оформления помощи на дому сократили с 20 до 3 дней. А в Нижегородской организовали всё так, что родителям детей с ограниченными возможностями больше не нужно трижды приходить за документами в реабилитационный центр - все можно успеть за день. Однако ориентиром для регионов остается Москва. Мэр Сергей Собянин констатирует: важнейшие уроки столичные власти усвоили во время пандемии.

"Огромное количество проблем - они просто обострились. И мы вынуждены были их быстрее решать, чем в обычное время. Это взаимодействие между федеральными, региональными, местными системами управления. Это взаимодействие между здравоохранением, образованием, социальной защитой, коммунальной сферой, ЖКХ и даже правоохранительными структурами. Это, конечно, и создание модели, когда необходимо вести конкретного человека - от теста ПЦР до выписки лекарств и конкретных лабораторных исследований", - рассказал Собянин.

"Да, действительно, в Москве очень много сделано за последние годы в этой сфере. Надеюсь, коллегам было интересно", - отметил Путин.

Над тем, чтобы упростить жизнь людей, работает и федеральное правительство. Скоро в России заработает так называемое социальное казначейство - новый механизм выплат, который объединит и упростит получение многочисленных льгот и субсидий.

Пока проблемы остаются, и россияне справедливо предъявляют претензии, считает Владимир Путин. Однако не стоит забывать, что так происходит не только в России.

"Если вы посмотрите социологические опросы в ведущих странах, скажем, Европейского союза - то же самое, те же самые показатели, поверьте мне, посмотрите, это же открытые данные. Но мы не должны ориентироваться, что там - мы должны ориентироваться на запросы наших граждан. На нашу реальную ситуацию", - отметил Путин.

А оттого, продолжает президент, рейтинг регионов по качеству жизни теперь будут составлять, основываясь на мнении людей. Оценивать же работу социальных служб следует по понятным критериям.

"Все же должно быть попроще, чтобы люди понимали, о чем речь: сколько человек пришло в центр занятости, сколько получило работу через этот центр занятости, сколько удовлетворены оказанной услугой", - сказал Путин.

Нередко помощь оказывают чисто формально, рассказывает президенту учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер. Например, инвалид с ампутированной ногой год ждет протез, который в итоге не подходит, потому что шрамы успели загрубеть. Причин много. Но самая неприятная, пожалуй, банальное пренебрежение к людям.

"Ничего не стоит человеку улыбнуться, которому больно и который в беде. Ничего не стоит предложить пожилому человеку стул, когда он надевает бахилы, ничего не стоит качественно и красиво сервировать еду в больнице", - говорит Нюта Федермессер.

"Чтобы вот так было легко, нам нужно заниматься еще одной важнейшей сферой, это сфера культуры. Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям наших народов Российской Федерации, опираясь на культурные ценности, мы можем добиться максимального результата", - отметил Путин.

Кроме того, уверен Путин, чиновникам следует, что называется, идти в народ - слушать и слышать людей. А иногда и испытать на себе их проблемы.

"Когда АСИ работало по Национальной предпринимательской инициативе, ведь вы что делали? Вы и самостоятельно, и вместе с представителями предпринимательского сообщества ножками проходили по пути, по которому идет предприниматель. Я не уверен, что данные, основанные на ведомственной информации, всегда объективны. Посмотрите сами, что там происходит. В жизни в реальной, на земле. Пройдите по этому пути", - заявил Путин.

По словам президента, озвученные сегодня идеи и предложения будут обязательно использованы при подготовке послания Федеральному собранию 21 апреля.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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