ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Волгоградом произошло ДТП с тремя фурами

20:44
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Погибли три человека

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло крупное дорожно-транспортное происшествие - на светофоре грузовик въехал в фуру и легковой автомобиль, который затем врезался в бензовоз. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Москве

Уточняется, что на трассе сейчас ведутся ремонтные работы. В правоохранительных органах отметили, что легковой автомобиль "практически расплющило" между грузовыми машинами.

Погибли два находившихся в легковом авто человека и водитель большегруза.

На месте ДТП ограничено движение, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием грузовиков
Последствия ДТП с участием грузовиков
Последствия ДТП с участием грузовиков
Последствия ДТП с участием грузовиков
Последствия ДТП с участием грузовиков
Последствия ДТП с участием грузовиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.