Под Волгоградом произошло ДТП с тремя фурами

Погибли три человека

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло крупное дорожно-транспортное происшествие - на светофоре грузовик въехал в фуру и легковой автомобиль, который затем врезался в бензовоз. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что на трассе сейчас ведутся ремонтные работы. В правоохранительных органах отметили, что легковой автомобиль "практически расплющило" между грузовыми машинами.

Погибли два находившихся в легковом авто человека и водитель большегруза.

На месте ДТП ограничено движение, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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