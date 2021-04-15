Участниками конкурса "Марафон идей" стали 15 тысяч человек

Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья

15 тысяч человек по всей стране - от Калининграда до Владивостока - стали участниками всероссийского конкурса "Марафон идей". Каждый из них выступил с инициативой, как улучшить жизнь своего города или региона.

Как подать сигнал SOS и найти ближайшего на улице медика, если кому-то стало плохо? Или сделать кофейные стаканчики многоразовыми? Чтобы презентовать свой бизнес-план, у каждого участника есть всего полторы минуты. Отсюда и название конкурса - "Марафон идей". Из Москвы и Подмосковья на финишную прямую вышли 15 команд. Для этого жюри пришлось обработать более двух тысяч заявок, сообщает "ТВ Центр".

"Для меня важна реализуемость. У нас в стране очень много людей-фантазеров, которые знают, как что надо делать. Как надо снег убирать зимой. Но когда снег выпадает, почему-то снег всегда лежит. Люди, которые реалисты, которые имеют компетенции - это для меня главный критерий", - рассказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Одной из таких реалистичных, а, главное, полезных жюри показалась идея Ирины Сухарниковой. Девушка предложила организовать для детей с ограниченными возможностями гонки в инвалидных колясках.

"Посмотреть на инвалидную коляску не как на приговор, а на транспортное средство, что человек находится в выгодном положении: ему не надо платить транспортный налог, заправлять бензин. Собственно, вот с этой шутки и началась идея", - говорит победительница конкурса "Марафон идей" Ирина Сухарникова.

На реализацию этой затеи победительница получила 200 тысяч рублей. Вместе с ней призовой фонд разделили ещё двое участников - с предложениями возродить буккроссинг в Жуковском и совместные праздники дворов в Москве. Однако на этом испытание не закончилось: теперь предстоит засучить рукава, чтобы "Марафон идей" превратился в Марафон реальных дел.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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