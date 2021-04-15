ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участниками конкурса "Марафон идей" стали 15 тысяч человек

22:39
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья

15 тысяч человек по всей стране - от Калининграда до Владивостока - стали участниками всероссийского конкурса "Марафон идей". Каждый из них выступил с инициативой, как улучшить жизнь своего города или региона.

Как подать сигнал SOS и найти ближайшего на улице медика, если кому-то стало плохо? Или сделать кофейные стаканчики многоразовыми? Чтобы презентовать свой бизнес-план, у каждого участника есть всего полторы минуты. Отсюда и название конкурса - "Марафон идей". Из Москвы и Подмосковья на финишную прямую вышли 15 команд. Для этого жюри пришлось обработать более двух тысяч заявок, сообщает "ТВ Центр".

"Для меня важна реализуемость. У нас в стране очень много людей-фантазеров, которые знают, как что надо делать. Как надо снег убирать зимой. Но когда снег выпадает, почему-то снег всегда лежит. Люди, которые реалисты, которые имеют компетенции - это для меня главный критерий", - рассказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. 

Одной из таких реалистичных, а, главное, полезных жюри показалась идея Ирины Сухарниковой. Девушка предложила организовать для детей с ограниченными возможностями гонки в инвалидных колясках.

"Посмотреть на инвалидную коляску не как на приговор, а на транспортное средство, что человек находится в выгодном положении: ему не надо платить транспортный налог, заправлять бензин. Собственно, вот с этой шутки и началась идея", -  говорит победительница конкурса "Марафон идей" Ирина Сухарникова.

На реализацию этой затеи победительница получила 200 тысяч рублей. Вместе с ней призовой фонд разделили ещё двое участников - с предложениями возродить буккроссинг в Жуковском и совместные праздники дворов в Москве. Однако на этом испытание не закончилось: теперь предстоит засучить рукава, чтобы "Марафон идей" превратился в Марафон реальных дел.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Участники конкурса "Марафон идей"
Участники конкурса "Марафон идей"
Участники конкурса "Марафон идей"
Участники конкурса "Марафон идей"
Участники конкурса "Марафон идей"
Участники конкурса "Марафон идей"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.