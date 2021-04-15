В США объяснили отказ отправлять эсминцы в Черное море

Вашингтон не хочет лишний раз провоцировать Москву

Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов написала, что Вашингтон принял окончательное решение пока не отправлять два эсминца в Черное море.

"Было принято решение воздержаться от отправки, чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости", - рассказал собеседник издания.

В материале также указано, что изначально Штаты хотели отправить Москве некий "новый сигнал", но все же в итоге решили в важный момент обойтись без провокационных действий. При этом в Киеве таким поворотом событий оказались разочарованы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США действительно отменили проход своих военных кораблей в Черное море. Это намеревались сделать 14-15 апреля.

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