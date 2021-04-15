Польша высылает трех российских дипломатов

Их обвинили в действиях во вред стране

Трое российских дипломатов объявлены в Польше persona non grata, передает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Уточняется, что соответствующая нота была вручена послу России в Польше, которого прежде вызвали в МИД.

В качестве оснований для подобного решения в ведомстве назвали "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса" и их "действия во вред Республике Польша".

Ситуацию прокомментировали в Государственной думе. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Польша старается не отставать от Соединенных Штатов в антироссийской риторике и "действует как истинный вассал США".

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