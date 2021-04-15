В Центре Алмазова провели повторную пересадку сердца ребенку

Почему этот случай уникальный?

Впервые в России. С прорывным полётом в космос можно сравнить работу кардиологов Центра Алмазова в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад врачи клиники успешно сделали повторную трансплантацию сердца. Уникальность случая в том, что пациенту - 11 лет.

Трансплантацию сердца в этом центре успешно выполняют уже десять лет. Но этот случай - особенный. На операционном столе - 11-летний мальчик. И это его третье по счету сердце. Свое, родное, оказалось с тяжелейшим пороком - не умело ритмично сокращаться. Пересадка требовалась еще несколько лет назад. Но в России посмертных доноров до 18 лет нет. Первый раз ребенка оперировали в 2018-м году в Индии, там такая база существует. Трансплантация прошла не очень удачно, иммунный ответ организма на донорские ткани оказался слишком сильным. Но ребенок дожил до возраста, когда ему можно пересадить сердце взрослого человека. И в Центре Алмазова решились сделать то, чего никогда в России раньше не делали: заменить донорское сердце мальчика ещё раз.

Пересадка сердца - сама по себе одна из сложнейших операций в трансплантологии. А тут - повторная, да еще и ребенку. Операция проходила 12 апреля и длилась почти пять часов. Все это время сердце не сокращалось. И когда его, наконец, запустили - для всей бригады это было что-то сродни успешному космическому старту. Спустя первые, самые показательные, сутки мальчик пришел в себя. Сегодня уже третий день. Пациент в реанимации, но врачи говорят - полет нормальный. Взрослое сердце в детском организме бьется, как положено.

Свой успех медики Центра Алмазова считают важным шагом к развитию трансплантации в России - прежде всего, детской. Ведь основная ее проблема сейчас - это нехватка доноров. В отношении взрослых в нашей стране действует так называемая "презумпция согласия" - то есть, если человек перед своей кончиной не написал отказ от участия в программе донорства, его органы могут быть пересажены другому человеку.

В отношении несовершеннолетних все намного сложнее, ведь за них отвечают родители - и ни одна семья, которая пережила горечь утраты ребенка, до сих пор не решилась помочь другому таким образом. А ведь трансплантация сердца или других жизненно важных органов – это, порой, единственный способ спасти жизнь другому маленькому человеку.

За десять лет, в течение которых в Центре имени Алмазова проводят операции по пересадке сердца, было всего 8 детей, все - только подросткового возраста, чтобы подошло взрослое сердце. Все пациенты выросли, учатся в вузах и работают. 11-летний Рома идет на поправку. Мама Екатерина говорит - до второй операции он хотел быть военным. Но теперь передумал - будет учиться на врача. Значит сердце, которое пересадили, доброе.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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