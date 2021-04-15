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Шойгу: основные преобразования в армии завершены

21:54
  • четверг
  • 15 апреля 2021

Российские Вооруженные силы отвечают всем современным требованиям

Министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с "Российской газетой" оценил, как проходит преобразование Вооруженных сил страны.
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"На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что Вооруженные силы были приведены к трехвидовой структуре. Штатная численность, уточнил министр, доведена до установленной указом президента.

Шойгу также сообщил, что сегодня российская армия отвечает всем самым передовым требованиям - она боеспособна, мобильна и компактна.

Ранее на совещании в Североморске Шойгу отметил, что по всей России проходят масштабные плановые проверки Вооруженных сил. Только в апреле военные будут участвовать в более четырех тысячах различных учений.

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