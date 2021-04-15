Оперштаб подтвердил продление запрета на полеты в Британию

Приостановлено авиасообщение было 22 декабря

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Ранее в четверг об этом писали СМИ.

Сроки действия меры продлены до 1 июня включительно.

Приостановлено авиасообщение было 22 декабря 2020 года, когда окончательно подтвердилось, что на территории Соединенного Королевства выявили новый штамм коронавируса.

Получившую название B.1.1.7 мутацию с тех пор обнаружили уже в 130 странах. Также стало известно, что по миру активно распространяются южноафриканский и бразильский штаммы SARS-CoV-2.

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