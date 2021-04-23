"Новый концерт держав": как меняется политический ландшафт Европы

Новое консервативное ядро формируется на территориях бывшей Австро-Венгрии

Растущий Китай и драчливая Россия бросают вызов либеральному мироустройству. А либеральной проект иссяк, Запад потерял материальное и идеологическое превосходство, Pax Britannica и Рах Americana прекращают свое существование в нынешнем виде. И уже не могут обеспечить мир и стабильность в 21-м веке. Таковы краткие тезисы опубликованной во влиятельном американском издании Foreign Affairs программной статьи "Новый концерт держав". Её авторы вообще настроены крайне критично - известнейшие либеральные концепции они называют "бравадой и изощрённой ерундой. И предлагают заново переосмыслить европейскую идею великих держав, возникшую после Венского конгресса 1815 года. Интересно что статья эта появилась на фоне бурного обсуждения в политологических кругах нынешних попыток самостоятельного развития Европы. Особенно в части варианта формирования нового консервативного ядра Европы на территориях бывшей Австро-Венгрии. Эта стратегия уже получила гордое название четвёртый Рим.

Если великие страны не проявят себя в ближайшее время, то нас ждет непокорный мир, которым никто не управляет. Это цитата из статьи о "новом концерте держав". Западные политологи неожиданно прозрели и пришли к выводу, что у однополярного либерального мира будущего больше нет. И что теперь уже нельзя просто диктовать свои условия из Вашингтона, а придется договариваться с другими значимыми игроками. В таковые, помимо, разумеется, самих США, записали Россию, Китай, Индию, Японию и Европу. Именно они, считают авторы журнала Foreign Affairs, должны поделить между собой новый постлиберальный мир.

И если с пятью державами все более-менее понятно, то с шестым участником концерта, Европейским союзом, есть вопросы. Если брать за основу задумку статьи, то каждый игрок большой шестерки обсуждает с другими ситуацию в мире, и в итоге концерту удается прийти к взаимовыгодному компромиссу. Путем уступок и сдержек, без резких движений, санкций и военных действий. Вот только Евросоюз в нынешнем виде, считают европейские политологи, не может выступать с единым мнением, из-за несовпадения интересов и устаревания самой структуры ЕС. В такой ситуации лидером Старого Света может стать новое объединение на основе государств, которые в 19 веке составляли Австро-Венгерскую империю. Судя по тому, что многие эксперты называют возможную структуру не иначе как Четвертым Римом, к ее роли в будущем миропорядке относятся со всей серьезностью. Пока, впрочем, официально объединение никак не обозначилось, разве что несколько лет назад прошел неформальный форум Центральноевропейских стран.

Пока среди старших европейских товарищей согласья нет, товарищи младшие могут перехватить инициативу. Сейчас они еще не готовы отказаться от экономических преимуществ ЕС, особенно потому, что платит за них, в основном, Германия. Но вот по части политики все больше демонстрируют самостоятельность.

"Европейские союз сейчас показывает свою беспомощность. Вот эта беспорядочная концентрация власти в Брюсселе при полной импотенции брюссельской верхушки показывает, что хорошо, конечно, быть в общей Европе, но, тем не менее, необходимо иметь свои какие-то маленькие союзы в Европе. Поэтому Австрия и говорит о союзе центральноевропейских стран. Хочу напомнить, что еще 15 лет назад Герхард Шредер, которого сейчас принято критиковать, он высказал идею о "Европе двух скоростей". Тогда никто не понимал, что это такое. Он говорил, что это Европа ядерная, ядро Европы, и какие-то окраины. Вот он имел в виду то же самое, что сейчас происходит", - рассуждает главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Ядро современной Европы, похоже, остывает. Мантия, наоборот, наращивает градус. Например, у Венгрии в разгар миграционного кризиса была своя, отличная от западных коллег консервативная позиция. Которая находила отклик у простых европейцев по левую сторону Дуная, хотя и критиковалась тамошними политиками. Если раньше Европа и консерватизм были словами-синонимами, то под давлением сверхлиберальных Соединенных Штатов Брюссель от привычного подхода отказался. Но свято место пусто не бывает. На это непрозрачно намекает и венгерский премьер Виктор Орбан, который пожелал успехов студентам на экзаменах и использовал в своем сообщении карту Австро-Венгрии.

Сама фраза, посчитали политологи, лишь отчасти была адресована студентам, а, скорее, намекала на желаемое место Венгрии в будущей глобальной политике. Тем более, что Австро-Венгрия, наряду с Францией и Пруссией, в 19 веке уже была частью изначального "концерта держав", о котором напомнили в статье Foreign Affairs. Главными же игроками тогда были Российская Империя и Великобритания. В нынешнем "концерте" места для Лондона не нашлось, а России великодушно предлагают роль второй среди равных. Первой, конечно, должна быть Америка.

"Некоторые могут усомниться во включении в концерт России, чей ВВП даже не входит в первую десятку мира и отстает от Бразилии и Канады. Но Россия — крупная ядерная держава, и ее вес на мировой арене намного превышает ее экономический потенциал. Отношения России с Китаем, ее соседями по ЕС и Соединенными Штатами окажут большое влияние на геополитику XXI века. Москва также начала восстанавливать свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Кремль заслуживает места за столом концерта", - говорится в статье.

То, что заслуживает – понятно, вопрос в другом – нужен ли России такой "концерт". Ведь даже в статье, где вроде бы речь идет о благополучии всего мира, авторы во главу угла постоянно ставят интересы Соединенных Штатов и все того же либерального запада, бессилие которого они вроде бы сами и подтверждают. Такой подход неудивителен, ведь журнал Foreign Affairs, по сути, транслирует взгляд Госдепартамента и Белого дома на мировую политику.

Один из авторов статьи, президент совета по международным отношениям Ричард Хаас, сам предлагает России стать частью "концерта". Но он же обвиняет Москву во вмешательстве в американские выборы, ставит знак равенства между коммунизмом и фашизмом, считает, что Россия не может быть безопасным партнером, и так отвечает на вопрос о методах общения с Москвой:

"Мы должны быть жестче по отношению к России. Мы должны делать больше в вопросе усиления НАТО в Европе. Когда существует большая разница между тем, чему ты привержен, и на что ты способен, как сейчас в НАТО, это становится проблемой. По сути, мы демилитаризовали целые структуры альянса после холодной войны. Нам нужно их снова милитаризировать".

Отношения с Европой в рамках "концерта держав", будь то ЕС или новая версия Австро-Венгрии, идеализировать также не стоит. Достаточно вспомнить, почему развалился оригинальный "концерт" в середине 19 века. Тогда европейская коалиция и османы начали с Россией Крымскую войну. Японию и Индию из нынешнего списка великих держав пока можно вынести за скобки, потому что на глобальное лидерство они не претендуют. А с Пекином у Москвы и так сложились партнерские отношения. В итоге получается, что новый "концерт держав" нужен, в первую очередь, самим Соединенным Штатам. И зная подходы запада, России стоит аккуратнее выбирать себе партнеров по политической сцене.

Денис Большаков, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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