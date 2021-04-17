Московские врачи вылечили от коронавируса 970 тысяч человек

Более 800 тысяч сделали прививку

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 638 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 970 320.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, прививку от коронавируса сделали уже более восьми миллионов россиян. Темпы вакцинации позволяют задуматься о скором снятии ограничений. Но при этом надо соблюдать осторожность, инфекция никуда не ушла, предупредила Голикова.

По данным на 17 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 693 469 пациентам, умерли с начала пандемии 105 193 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 061 521, в мире более 139 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло 3 миллиона миллиона человек.

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