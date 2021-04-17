В России выявлено более 9 тысяч новых случаев коронавируса

В стране растёт число вакцинированных

За сутки в России зафиксирован 9 321 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 693 469 человек с COVID-19, умерло 105 193 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 822 больных, всего в столице 1 061 521 инфицированный, скончались 17 586 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте объёмов вакцинации в России. Это, по её словам, даёт возможность задуматься о скором снятии коронавирусных ограничений. При этом вице-премьер отметила, что необходимо соблюдать осторожность. Люди расслабились, но инфекция пока с нами, констатировала Голикова.

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