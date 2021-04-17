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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 140 миллионов

13:19
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Темпы распространения остаются высокими

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 140 миллионов, скончались от осложнений болезни три миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 31,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 566 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся более 14,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 13,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5 миллионов человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 4,6 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (20 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

На этой неделе было отменено авиасообщение России с Турцией и Танзанией. Также Роспотребнадзор предложил обязать проходить дополнительное тестирование на коронавирус россиян, которые возвращаются из этих стран. Повторное лабораторное обследование необходимо будет сделать в течение пяти дней после возвращения, говорится в проекте постановления ведомства.

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