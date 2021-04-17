Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 140 миллионов

Темпы распространения остаются высокими

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 140 миллионов, скончались от осложнений болезни три миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 31,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 566 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся более 14,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 13,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5 миллионов человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 4,6 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (20 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

На этой неделе было отменено авиасообщение России с Турцией и Танзанией. Также Роспотребнадзор предложил обязать проходить дополнительное тестирование на коронавирус россиян, которые возвращаются из этих стран. Повторное лабораторное обследование необходимо будет сделать в течение пяти дней после возвращения, говорится в проекте постановления ведомства.

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