Российские артисты дали большой концерт в Сирии

Выступление прошло на базе Хмеймим

Творческий десант российских артистов в Сирию. Для наших военнослужащих на пункте базирования Хмеймим они дали концерт. В этот раз арабскую республику посетили арт-группа "Сопрано Турецкого", исполнители Сергей Волчков и Руслан Алехно.

Выступление по традиции прошло с аншлагом. Сегодняшние гости больше привыкли к крупным концертным залам. Выступление в армейской палатке - впервые. С премьерой в группировке - Государственный кремлёвский оркестр. На сцене - основной состав, виртуозы духовых, струнных, ударных.

Концерт стал подарком российским военным и сирийцам. В стране отмечают государственный праздник - 75 лет со дня провозглашения независимости, сообщает "ТВ Центр".

Артисты волнуются. Всё же выступать перед такой, особенной аудиторий приходится не часто. А, тут, как назло ещё и жара. И плотный, концертный костюм, превращается в хамам. Руслан Алехно перевёл дух, только когда отпустили зрители. Зрители аплодировали и кричали "Браво!" и музыкантам, и артистам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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