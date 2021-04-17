Госдепу не понравился жёсткий ответ России на новые санкции

В Вашингтоне считают их продолжением эскалации

Вашингтон может ответить на российские санкции, о которых накануне, 16 апреля объявили в Москве. В Госдепе назвали их продолжением эскалации, сообщает ТАСС.

В американском дипведомстве полагают, что их недружественные действия в отношении Москвы были пропорциональны и соответствовали "вредоносной деятельности России". "Мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", - заявили в Госдепе.

Напомним, что Россия объявила о высылке 10 американских дипломатов и запуске процедуры по прекращению трудоустройства в американские диппредставительства граждан России и третьих стран. Кроме того, Москва запрещает въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.

Российские санкции стали ответом на рестрикции, о которых объявил на этой неделе американский президент Джо Байден. Они касаются внешнего долга России и ограничений на финансовую деятельность ряда компаний.

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