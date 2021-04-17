ФСБ задержала в Петербурге украинского консула

Он получал информацию закрытого характера

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула. Александр Сосонюк получал документы закрытого характера и был взят с поличным во время встречи с российским гражданином. Его фамилию спецслужбы не называют.

Гражданин России, по сообщениям ФСБ, передавал украинскому дипломату некую информацию из базы правоохранительных органов. Отмечается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.

Разбираться с задержанным консулом будут в соответствии с нормами международного права.

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