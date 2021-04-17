Российские космонавты успешно вернулись на Землю

Они пробыли в космосе полгода

В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-17", который доставил на Землю трёх членов экипажа МКС. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс пробыли в невесомости полгода, за это время они провели многочисленные эксперименты и работы по ремонту станции.

Спустя три часа после отстыковки от МКС спускаемый аппарат подхватывает телекамера. Тормозной и основной парашюты отстреливаются штатно, капсула снижается плавно. На высоте полутора километров вокруг неё начинают барражировать вертолёты. Приземление идёт в заданной точке – в 147-ми километрах от города Жезказгана в казахстанской степи, сообщает "ТВ Центр".

Первым из капсулы появляется Сергей Рыжиков – командир корабля сидит ближе к люку. Затем на руках выносят Кэтлин Рубин – американский астронавт в прекрасном настроении. То и дело переходит с английского на русский. И наконец на земле – Сергей Кудь-Сверчков, для которого этот полёт был дебютным.

Членов экипажа сразу осмотрели медики. Все участники 64-й экспедиции чувствуют себя хорошо, подтвердили в "Роскосмосе". Они провели на орбите 185 дней, совершив самый быстрый в истории полёт к международной космической станции - всего 3 часа 3 минуты от запуска до стыковки. За время работы на МКС несколько раз выходили в открытый космос, провели полсотни экспериментов, загерметизировали две трещины в шлюзе модуля "Звезда". При этом успевали поддерживать физическую форму и поздравить всех женщин на планете с 8 марта.

Кроме Шеннон Уокер на орбите продолжают работу россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Марк Ванде Хая и представитель Японского космического агентства Соичи Ногучи.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram