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Российские космонавты успешно вернулись на Землю

11:36
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Они пробыли в космосе полгода

В казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-17", который доставил на Землю трёх членов экипажа МКС. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс пробыли в невесомости полгода, за это время они провели многочисленные эксперименты и работы по ремонту станции.
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Спустя три часа после отстыковки от МКС спускаемый аппарат подхватывает телекамера. Тормозной и основной парашюты отстреливаются штатно, капсула снижается плавно. На высоте полутора километров вокруг неё начинают барражировать вертолёты. Приземление идёт в заданной точке – в 147-ми километрах от города Жезказгана в казахстанской степи, сообщает "ТВ Центр".

Первым из капсулы появляется Сергей Рыжиков – командир корабля сидит ближе к люку. Затем на руках выносят Кэтлин Рубин – американский астронавт в прекрасном настроении. То и дело переходит с английского на русский. И наконец на земле – Сергей Кудь-Сверчков, для которого этот полёт был дебютным.

Членов экипажа сразу осмотрели медики. Все участники 64-й экспедиции чувствуют себя хорошо, подтвердили в "Роскосмосе". Они провели на орбите 185 дней, совершив самый быстрый в истории полёт к международной космической станции - всего 3 часа 3 минуты от запуска до стыковки. За время работы на МКС несколько раз выходили в открытый космос, провели полсотни экспериментов, загерметизировали две трещины в шлюзе модуля "Звезда". При этом успевали поддерживать физическую форму и поздравить всех женщин на планете с 8 марта.

Кроме Шеннон Уокер на орбите продолжают работу россияне Олег Новицкий и  Пётр Дубров, астронавты NASA  Майкл ХопкинсВиктор Гловер, Марк Ванде Хая и представитель Японского космического агентства  Соичи Ногучи.

 Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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Встреча членов МКС после приземления
Встреча членов МКС после приземления
Встреча членов МКС после приземления
Встреча членов МКС после приземления
Встреча членов МКС после приземления
Встреча членов МКС после приземления
Члены экипажа МКС
Члены экипажа МКС
Астронавт NASA Шеннон Уокер
Астронавт NASA Шеннон Уокер
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