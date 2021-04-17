ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудники МЧС пилят лёд, чтобы спасти посёлки под Иркутском от затопления

11:55
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Регионы переживают пик паводка

Пик паводка сейчас наблюдается, по меньшей мере, в 25-и российских регионах. В посёлке Большое Голоустное Иркутской области, где река вышла из берегов, спасатели возводят защитные дамбы. Задействована тяжёлая техника. Основная задача - отвести воду из затопленных придомовых и дорожных участков.
Весенний паводок охватывает все больше регионов России

Кроме того, чтобы избежать заторов на реках, сотрудники МЧС распиливают лёд. Пройдено почти полкилометра, сообщает "ТВ Центр".

А в Хабаровском крае сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг обстановки с воздуха. За сутки уровень воды в реках поднялся на несколько метров. По прогнозам, в ближайшее время, он может увеличиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС работаю в зоне паводка
Сотрудники МЧС работаю в зоне паводка
Весенние паводки
Весенние паводки
Насыпная дамба
Насыпная дамба
Сотрудники МЧС работаю в зоне паводка
Сотрудники МЧС работаю в зоне паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.