Сотрудники МЧС пилят лёд, чтобы спасти посёлки под Иркутском от затопления

Регионы переживают пик паводка

Пик паводка сейчас наблюдается, по меньшей мере, в 25-и российских регионах. В посёлке Большое Голоустное Иркутской области, где река вышла из берегов, спасатели возводят защитные дамбы. Задействована тяжёлая техника. Основная задача - отвести воду из затопленных придомовых и дорожных участков.

Кроме того, чтобы избежать заторов на реках, сотрудники МЧС распиливают лёд. Пройдено почти полкилометра, сообщает "ТВ Центр".

А в Хабаровском крае сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг обстановки с воздуха. За сутки уровень воды в реках поднялся на несколько метров. По прогнозам, в ближайшее время, он может увеличиться.

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