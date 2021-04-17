В Индии и Турции складывается критическая ситуация из-за COVID-19

Там наблюдается резкий рост числа заболевших

Индия бьёт печальные рекорды по приросту заболевших коронавирусом. Более 200 тысяч новых пациентов - всего за сутки. Крайне сложная ситуация складывается и в Турции, остановить быстрое распространение инфекции - медикам пока не удаётся. В России же в борьбе с пандемией помогает вакцинация.

Перед тем, как сделать прививку, пациента сначала опрашивают, затем следует осмотр. Человеку измеряют температуру, давление, концентрацию кислорода в крови. Стандартная процедура, которую ежедневно проходят тысячи жителей России, желая обезопасить себя и близких от коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Количество тех, кто привился полностью, уверенно приближается к шести миллионам. И эта цифра постоянно растёт. В России зарегистрировано сразу несколько вакцин, однако самой массовой пока остаётся "Спутник V". Его безопасность и эффективность подтверждена учёными из разных стран, в том числе западных. У этого препарата, говорят они, нет никаких побочных эффектов. Он безопасен и для молодых, и для пожилых людей, у которых после укола даже не поднимается температура.

По-прежнему напряженная ситуация в ЕС, где введены жёсткие ограничения. Рекордные темпы распространения заболевания медики фиксируют в Индии, Иране, Аргентине и Турции, где накануне, 16 апреля заболели более 60-ти тысяч человек. Именно по этим причинам России пришлось прервать авиасообщение с этой страной, дабы обезопасить наших граждан.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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