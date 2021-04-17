"Лидеры России" сдали кровь для банка доноров

Многие пришли с детьми

Участники конкурса "Лидеры России" коллективно сдали кровь для банка доноров. Несмотря на ранний час, многие пришли с детьми, чтобы рассказать и показать им, как важно своевременно пополнять запасы крови и её компонентов, сообщает "ТВ Центр".

От этого иногда напрямую зависит судьба пациента на операционном столе, жизнь матери и новорождённого ребёнка. Дефицита биоматериала в больницах допускать нельзя. Именно поэтому подходить к вопросу нужно максимально ответственно и беречь собственное здоровье.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram